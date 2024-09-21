Анчелотти готовит ротацию для игроков Реала в следующих матчах. Но Лунин...

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию футболистов мадридского клуба в ближайших матчах. За 15 дней «сливочные» должны провести пять поединков.

Однако, по информации авторитетного испанского издания Marca, ротация не будет касаться позиции голкипера. Анчелотти не планирует менять Тибо Куртуа, а украинскому вратарю Андрею Лунину придется ждать своего шанса лишь в матче Кубка Испании, который состоится в январе 2025 года.

Ранее «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.