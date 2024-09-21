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Испания
21 сентября 2024, 19:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:41
1227
3

Анчелотти готовит ротацию для игроков Реала в следующих матчах. Но Лунин...

Карло не планирует менять Тибо Куртуа

21 сентября 2024, 19:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:41
1227
3
Анчелотти готовит ротацию для игроков Реала в следующих матчах. Но Лунин...
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию футболистов мадридского клуба в ближайших матчах. За 15 дней «сливочные» должны провести пять поединков.

Однако, по информации авторитетного испанского издания Marca, ротация не будет касаться позиции голкипера. Анчелотти не планирует менять Тибо Куртуа, а украинскому вратарю Андрею Лунину придется ждать своего шанса лишь в матче Кубка Испании, который состоится в январе 2025 года.

Ранее «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Перець
Ну Лунін і далі буде полірувати лавку
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+3
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T-800
у Тибо итак недобор матчей из-за прошлого сезона
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+1
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