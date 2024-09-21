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  4. Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Малиновского
Италия
21 сентября 2024, 19:35 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:44
3379
5

Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Малиновского

Украинец может пропустить до 3 месяцев

21 сентября 2024, 19:35 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:44
3379
5
Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) Руслан Малиновский получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что украинец, вероятно, избежал самого тяжелого сценария – перелома голеностопа. У Малиновского – разрыв связок голеностопа и вывих в голеностопном суставе.

При условии успешной операции и дальнейшей реабилитации украинцу нужно будет три месяца на восстановление. Далее многое будет зависеть от физической формы и психологического состояния игрока.

Таким образом, Малиновский вряд ли сыграет в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Венеция Руслан Малиновский травма лодыжки сборная Украины по футболу Лига наций Дмитрий Бабелюк
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Fitness.sports
Здоровья, Малине. Ждём восстановления!
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+4
Перець
Ось така куйня малята, здоров'я
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+3
roman75zpr
Та хоч би не бiльше трьох мiсяцiв... там жах
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+2
SuperMario
"Невтішні прогнози"- серьезно???? я когда это увидел сразу подумал про конец сезона,это наоборот очень хорошие прогнозы и надеюсь так и будет..
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+1
contr
Рахіт Маліновський пішов в утиль ☝️☝️☝️
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-10
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