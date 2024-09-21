Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Малиновского

В матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) Руслан Малиновский получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что украинец, вероятно, избежал самого тяжелого сценария – перелома голеностопа. У Малиновского – разрыв связок голеностопа и вывих в голеностопном суставе.

При условии успешной операции и дальнейшей реабилитации украинцу нужно будет три месяца на восстановление. Далее многое будет зависеть от физической формы и психологического состояния игрока.

Таким образом, Малиновский вряд ли сыграет в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.