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  4. Александр КЕМКИН: «Карпаты наиграли на гол в матче с Черноморцем»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 19:16 |
52
0

Александр КЕМКИН: «Карпаты наиграли на гол в матче с Черноморцем»

Вратарь львовян прокомментировал победу над одесситами

21 сентября 2024, 19:16 |
52
0
Александр КЕМКИН: «Карпаты наиграли на гол в матче с Черноморцем»
ФК Карпаты. Александр Кемкин

7 тур в УПЛ открывался поединком в Одессе, где футболисты «Черноморца» уступили «Карпатам» – 0:1.

Вратарь львовян Александр Кемкин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, тяжело ли было сдерживать наступление хозяев с 66 минуты, когда «зелено-белые» оказались в меньшинстве:

– Считаю, что до удаления Владимира Адамюка «Карпаты» доминировали и наиграли на свой гол, который забил Тарас Сакив.

Конечно, когда остались в меньшинстве, тем более без опытного защитника, то одесситы активизировались и пытались перехватить инициативу, однако до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Более того, под занавес противостояния гости были ближе забить второй раз, чем хозяева спастись от поражения.

Важно, что поражение в предыдущем туре от «Шахтера» не выбило «зелено-белых» из колеи. Мы проанализировали тот матч с «горняками» и забыли. Радует, что уже в третьем поединке «Карпаты» сохраняют ворота на «замке». Чувствую, что прибавляем. Двигаемся дальше.

Сейчас «Карпаты» занимают девятое место, набрав восемь очков.

Напомним, что в матче 7-го тура УПЛ львовские «Карпаты» одержали минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига эксклюзив Черноморец - Карпаты Александр Кемкин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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