Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Мы завоевали три важных очка»

В матче 7-го тура УПЛ львовские «Карпаты» одержали минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

Полузащитник «львов» Олег Очеретько эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Какие впечатления после победы?

– Отличные впечатления, потому что удалось реабилитироваться после игры с «Шахтером», и мы завоевали три важных очка для нас.

– Что сказал тренер в раздевалке, ведь во втором тайме «Карпаты» начали играть более активно?

– Сказал брать инициативу на себя, контролировать мяч и не допускать глупых ошибок.

– Следующая игра у «Карпат» против «Полесья», которое является одним из лидеров УПЛ. Вы уже начинали изучать соперника?

– Нет, будем завтра или послезавтра уже начинать разбирать своего соперника.

После 7 туров «Карпаты» занимают 9 место в УПЛ, набрав 8 очков. «Черноморец» набрал 6 зачетных баллов.