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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:55
64
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Мы завоевали три важных очка»

Хавбек «Карпат» прокомментировал победу над «Черноморцем»

21 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:55
64
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Мы завоевали три важных очка»
ФК Карпаты

В матче 7-го тура УПЛ львовские «Карпаты» одержали минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

Полузащитник «львов» Олег Очеретько эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Какие впечатления после победы?
– Отличные впечатления, потому что удалось реабилитироваться после игры с «Шахтером», и мы завоевали три важных очка для нас.

– Что сказал тренер в раздевалке, ведь во втором тайме «Карпаты» начали играть более активно?
– Сказал брать инициативу на себя, контролировать мяч и не допускать глупых ошибок.

– Следующая игра у «Карпат» против «Полесья», которое является одним из лидеров УПЛ. Вы уже начинали изучать соперника?
– Нет, будем завтра или послезавтра уже начинать разбирать своего соперника.

После 7 туров «Карпаты» занимают 9 место в УПЛ, набрав 8 очков. «Черноморец» набрал 6 зачетных баллов.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Карпаты Олег Очеретько
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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