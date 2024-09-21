Нереальный результат Баварии. Команда забила 20 голов в трех матчах
Мюнхенцев пока не остановить
Бавария в четвертом туре чемпионата Германии разгромила Вердер со счетом 5:0 и продолжает уверенно лидировать в таблице с 12 пунктами.
Команда Венсана Компани в последних встречах демонстрирует невероятную результативность. С учетом матча Лиги чемпионов, мюнхенцы забили 20 голов в трех поединках.
Чемпионат Германии. 4-й тур
Вердер – Бавария 0:5
Голы: Олисе, 23, 60, Мусиала, 32, Кейн, 57, Гнабри, 54
Бохум – Хольштайн 2:2
Голы: Беро, 22, Дашер, 35 – Пихлер, 15, Мачино, 90
Хайденхайм – Фрайбург 0:3
Голы: Доан, 54, Грифо, 59, 65
Унион – Хоффенхайм 2:1
Голы: Ротхе, 4, Ви, 29 – Батлер, 67
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