Нереальный результат Баварии. Команда забила 20 голов в трех матчах

Бавария в четвертом туре чемпионата Германии разгромила Вердер со счетом 5:0 и продолжает уверенно лидировать в таблице с 12 пунктами.

Команда Венсана Компани в последних встречах демонстрирует невероятную результативность. С учетом матча Лиги чемпионов, мюнхенцы забили 20 голов в трех поединках.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Вердер – Бавария 0:5

Голы: Олисе, 23, 60, Мусиала, 32, Кейн, 57, Гнабри, 54

Бохум – Хольштайн 2:2

Голы: Беро, 22, Дашер, 35 – Пихлер, 15, Мачино, 90

Хайденхайм – Фрайбург 0:3

Голы: Доан, 54, Грифо, 59, 65

Унион – Хоффенхайм 2:1

Голы: Ротхе, 4, Ви, 29 – Батлер, 67

Турнирная таблица