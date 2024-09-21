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Германия
21 сентября 2024, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2024, 18:53
1025
1

Нереальный результат Баварии. Команда забила 20 голов в трех матчах

Мюнхенцев пока не остановить

21 сентября 2024, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2024, 18:53
1025
1
Нереальный результат Баварии. Команда забила 20 голов в трех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в четвертом туре чемпионата Германии разгромила Вердер со счетом 5:0 и продолжает уверенно лидировать в таблице с 12 пунктами.

Команда Венсана Компани в последних встречах демонстрирует невероятную результативность. С учетом матча Лиги чемпионов, мюнхенцы забили 20 голов в трех поединках.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Вердер – Бавария 0:5
Голы: Олисе, 23, 60, Мусиала, 32, Кейн, 57, Гнабри, 54

Бохум – Хольштайн 2:2
Голы: Беро, 22, Дашер, 35 – Пихлер, 15, Мачино, 90

Хайденхайм – Фрайбург 0:3
Голы: Доан, 54, Грифо, 59, 65

Унион – Хоффенхайм 2:1
Голы: Ротхе, 4, Ви, 29 – Батлер, 67

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
А у них , в Німеччині-це тренд. Он Баєр весь сезон не програвав , а в фіналі ЛЄ безшансів обісрався
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