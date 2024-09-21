Динамо – Рух. Себальос снова в основе киевлян

Сегодня, 21 сентября «Динамо» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет львовский «Рух». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Себальос, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир