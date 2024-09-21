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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
1360
2

Динамо – Рух. Себальос снова в основе киевлян

Стали известны составы команд

21 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
1360
2
Динамо – Рух. Себальос снова в основе киевлян
ФК Динамо Киев

Сегодня, 21 сентября «Динамо» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет львовский «Рух». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Себальос, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир

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Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Брайан Себальос
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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ZANREGENT1993
Отлично! И Бражко в порядке! Слава Богу что всё обошлось для них обоих. 
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+1
Fitness.sports
Вот такой центр обороны надо наигрывать без Попова, пока у него травма..Все сильнейшие вроде.
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0
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