Украина. Премьер лига21 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
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Динамо – Рух. Себальос снова в основе киевлян
Стали известны составы команд
21 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
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Сегодня, 21 сентября «Динамо» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет львовский «Рух». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Себальос, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир
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Комментарии 2
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Отлично! И Бражко в порядке! Слава Богу что всё обошлось для них обоих.
Вот такой центр обороны надо наигрывать без Попова, пока у него травма..Все сильнейшие вроде.
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