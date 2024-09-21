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Италия
21 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
747
1

Экс-звезда Ромы: «Увольнение Де Росси – чистое безумие»

Раджа Наингголан не поддерживает решение руководства «Ромы»

21 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
747
1
Экс-звезда Ромы: «Увольнение Де Росси – чистое безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился своим мнением по поводу увольнения главного тренера римлян Даниэле Де Росси:

«Для меня это чистое безумие. В прошлом сезоне он пришел в «Рому» и сказал, что его не интересуют деньги, потом он подкрепил это хорошими результатами. Ему дали трехлетний контракт и объявили об этом с большой помпой, а тут такое… После 4 туров его выгоняют, мне это показалось странным, чистое безумие.

Если вы дали этот контракт де Росси, это означает, что вы должны дать ему время поработать. Произошло много перемен. Довбику нужно время, чтобы адаптироваться, Соуле тоже, даже если он имеет уровень.

Много игроков перешли из-за границы, и им нужно адаптироваться в Италии. Ему не дали поработать над всем этим».

Ранее Наингголан поделился своим мнением по поводу Артема Довбика.

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Раджа Наингголан Рома Рим Даниэле Де Росси отставка
Олег Дидух Источник: Il Tempo
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Абсолютно погоджуюсь, це вкрай дивне рішення. Обіцяти амбітний проект, але звільнити після перших провалів. Хоча для сторонніх глядачів було очевидно, що для Артема це ризикований крок 
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