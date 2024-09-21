Экс-звезда Ромы: «Увольнение Де Росси – чистое безумие»

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился своим мнением по поводу увольнения главного тренера римлян Даниэле Де Росси:

«Для меня это чистое безумие. В прошлом сезоне он пришел в «Рому» и сказал, что его не интересуют деньги, потом он подкрепил это хорошими результатами. Ему дали трехлетний контракт и объявили об этом с большой помпой, а тут такое… После 4 туров его выгоняют, мне это показалось странным, чистое безумие.

Если вы дали этот контракт де Росси, это означает, что вы должны дать ему время поработать. Произошло много перемен. Довбику нужно время, чтобы адаптироваться, Соуле тоже, даже если он имеет уровень.

Много игроков перешли из-за границы, и им нужно адаптироваться в Италии. Ему не дали поработать над всем этим».

Ранее Наингголан поделился своим мнением по поводу Артема Довбика.