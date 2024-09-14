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  4. «Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика
Италия
14 сентября 2024, 08:42 |
206
1

«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика

Раджа Наингголан пока не успел рассмотреть украинского нападающего

14 сентября 2024, 08:42 |
206
1
«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Звездный экс-футболист римской «Ромы» Раджа Наингголан высказался относительно игры украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

«Из того, что я видел в первых трех играх, он мне не понравился. Против «Кальяри» он попал в перекладину, но это единственное, что он сделал. Я плохо его видел. Честно говоря, я плохо его знаю, но, возможно, после того, как он адаптируется и лучше узнает своих товарищей по команде, он сможет забить много голов».

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее мнением относительно Артема Довбика поделился Марио Балотелли.

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Раджа Наингголан Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 1
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Serhii P.
Який він "зірковий"? Ну таке собі, щось трохи грав, коли був молодшим, а після 27-28 пішов по руках, тому що не дотримувався спортивного режиму: курив, бухав. Не варто цитувати різних рагулів.
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