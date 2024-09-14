«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика
Раджа Наингголан пока не успел рассмотреть украинского нападающего
Звездный экс-футболист римской «Ромы» Раджа Наингголан высказался относительно игры украинского нападающего «волков» Артема Довбика:
«Из того, что я видел в первых трех играх, он мне не понравился. Против «Кальяри» он попал в перекладину, но это единственное, что он сделал. Я плохо его видел. Честно говоря, я плохо его знаю, но, возможно, после того, как он адаптируется и лучше узнает своих товарищей по команде, он сможет забить много голов».
В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее мнением относительно Артема Довбика поделился Марио Балотелли.
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