ФЛИК: «УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение о загруженности календаря в течение сезона:

«УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках, ведь не всем нравится большая нагрузка. Нам следует снизить количество матчей».

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. Под руководством немецкого наставника каталонцы победили в 5 из 6 игр. Ранее Флик тренировал сборную Германии и «Баварию».

Ранее сообщалось, что звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри пригрозил забастовкой из-за большого количества матчей за сезон.