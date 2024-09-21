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Испания
21 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:50
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ФЛИК: «УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках»

Наставник Барселоны недоволен большим количеством матчей в сезоне

21 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:50
180
0
ФЛИК: «УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение о загруженности календаря в течение сезона:

«УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках, ведь не всем нравится большая нагрузка. Нам следует снизить количество матчей».

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. Под руководством немецкого наставника каталонцы победили в 5 из 6 игр. Ранее Флик тренировал сборную Германии и «Баварию».

Ранее сообщалось, что звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри пригрозил забастовкой из-за большого количества матчей за сезон.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Родри УЕФА ФИФА
Іван Распутін Источник: Sport.es
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