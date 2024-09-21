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Англия
21 сентября 2024, 16:22 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:48
248
1

Ярмолюк – в основе Брентфорда на матч с Тоттенхэмом

Первый выход украинца в основе в сезоне

21 сентября 2024, 16:22 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:48
248
1
Ярмолюк – в основе Брентфорда на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 21 сентября «Брентфорд» Егора Ярмолюка в пятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Ярмолюк впервые в сезоне выйдет в основе «Брентфорда» в матче АПЛ. Ранее он провел лишь 6 минут в поединке с «Манчестер Сити».

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоги, Ромеро, Порро, ван де Вен, Мэддисон, Кулусевски, Бентанкур, Джонсон, Сон, Соланке

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Дамсгор, Янельт, Фабиу Карвалью, Мбеумо

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Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Олег Дидух Источник: Premier League
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T-800
не динамо-шахтёровское сердце, тем приятнее будет порадоваться его глобальным успехам
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