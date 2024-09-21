Ярмолюк – в основе Брентфорда на матч с Тоттенхэмом

Сегодня, 21 сентября «Брентфорд» Егора Ярмолюка в пятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Ярмолюк впервые в сезоне выйдет в основе «Брентфорда» в матче АПЛ. Ранее он провел лишь 6 минут в поединке с «Манчестер Сити».

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоги, Ромеро, Порро, ван де Вен, Мэддисон, Кулусевски, Бентанкур, Джонсон, Сон, Соланке

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Дамсгор, Янельт, Фабиу Карвалью, Мбеумо