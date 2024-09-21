Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем

Сегодня, 21 сентября «Борнмут» Ильи Забарного в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Забарный выйдет в основе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Гравенберх, Собослай, Макаллистер, Диас, Салах, Нуньес

«Борнмут»: Кепа, Хейсен, Керкез, Забарный, Араухо, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйвер, Семеньо, Эванилсон