Англия21 сентября 2024, 16:01 |
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Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем
Украинский защитник выйдет на поле с первых минут
21 сентября 2024, 16:01 |
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Сегодня, 21 сентября «Борнмут» Ильи Забарного в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Забарный выйдет в основе «Борнмута» на матч.
Составы команд:
«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Гравенберх, Собослай, Макаллистер, Диас, Салах, Нуньес
«Борнмут»: Кепа, Хейсен, Керкез, Забарный, Араухо, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйвер, Семеньо, Эванилсон
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