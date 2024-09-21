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  4. Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем
Англия
21 сентября 2024, 16:01 |
128
0

Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

21 сентября 2024, 16:01 |
128
0
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 21 сентября «Борнмут» Ильи Забарного в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Забарный выйдет в основе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Гравенберх, Собослай, Макаллистер, Диас, Салах, Нуньес

«Борнмут»: Кепа, Хейсен, Керкез, Забарный, Араухо, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйвер, Семеньо, Эванилсон

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Ливерпуль Ливерпуль - Борнмут Борнмут Английская Премьер-лига Илья Забарный стартовые составы
Олег Дидух Источник: Premier League
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