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  4. ФОТО. Палкин сообщил, что перенес операцию на плече
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 15:58 |
316
0

ФОТО. Палкин сообщил, что перенес операцию на плече

Генеральный директор «горняков» поблагодарил медиков за высокий профессионализм и заботу

21 сентября 2024, 15:58 |
316
0
ФОТО. Палкин сообщил, что перенес операцию на плече
facebook.com/Palkin.Sergey

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в сторис в сети Facebook сообщил о том, что перенес операцию на плече.

«Успешно перенес плановую артроскопическую операцию на плече. Искренне благодарен нашему врачу Дмитрию Скибинскому и медицинской клинике Mediland за высокий профессионализм и заботу», – написал Палкин, снабдив сообщение фотографией из, очевидно, медицинского заведения.

facebook.com/Palkin.Sergey

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Киев на операцию на бедре собирается приехать главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, поработавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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