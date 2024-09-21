ФОТО. Палкин сообщил, что перенес операцию на плече

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в сторис в сети Facebook сообщил о том, что перенес операцию на плече.

«Успешно перенес плановую артроскопическую операцию на плече. Искренне благодарен нашему врачу Дмитрию Скибинскому и медицинской клинике Mediland за высокий профессионализм и заботу», – написал Палкин, снабдив сообщение фотографией из, очевидно, медицинского заведения.

facebook.com/Palkin.Sergey

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Киев на операцию на бедре собирается приехать главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, поработавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо».