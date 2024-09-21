Украина. Премьер лига21 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:51
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ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный пенальти в матче Полесье – Верес
Арбитр допустил ошибку
21 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:51
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Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что рефери матча Полесье – Верес Александр Афанасьев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.
В УАФ постановили, что вместо просмотра VAR и назначения пенальти нужно было позволить продолжать игру после того, как мяч задел руку игрока Вереса.
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Комментарии 4
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а отмена гола в матче Ворскла - Оболонь?
Оцінити оцінили, а рахунок так і залишився 2:1 на користь Полісся. Гріш ціна такому оціненню.
І що далі...? Визнали свою помилку, ок. Добре. Як тепер бути з заліковими пунктами? Коли вже рішення судді виявилося помилковим, то і залікові пункти Поліссю теж зараховано помилково. Чи не так?
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