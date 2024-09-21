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  4. ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный пенальти в матче Полесье – Верес
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:51
803
4

ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный пенальти в матче Полесье – Верес

Арбитр допустил ошибку

21 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:51
803
4
ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный пенальти в матче Полесье – Верес
ФК Полесье

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что рефери матча Полесье – Верес Александр Афанасьев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.

Гол с пенальти стал решающим.

В УАФ постановили, что вместо просмотра VAR и назначения пенальти нужно было позволить продолжать игру после того, как мяч задел руку игрока Вереса.

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Никола Риццоли Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
а отмена гола в матче Ворскла - Оболонь?
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0
_Quantum19_
Оцінити оцінили, а рахунок так і залишився 2:1 на користь Полісся. Гріш ціна такому оціненню.
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-2
_Quantum19_
І що далі...? Визнали свою помилку, ок. Добре. Як тепер бути з заліковими пунктами? Коли вже рішення судді виявилося помилковим, то і залікові пункти Поліссю теж зараховано помилково. Чи не так?
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-3
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