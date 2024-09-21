ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный пенальти в матче Полесье – Верес

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что рефери матча Полесье – Верес Александр Афанасьев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.

Гол с пенальти стал решающим.

В УАФ постановили, что вместо просмотра VAR и назначения пенальти нужно было позволить продолжать игру после того, как мяч задел руку игрока Вереса.