Челси готовит 60 миллионов на защитника Барселоны

«Челси» проявляет интерес к центральному/правому защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, руководство «Синих» готово выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро. Приоритетом для 25-летнего защитника сборной Франции является продолжение выступлений за «Барселону», цвета которой он защищает с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Кунде проявляет другой лондонский клуб, «Арсенал». В нынешнем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.