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Англия
21 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:47
714
0

Челси готовит 60 миллионов на защитника Барселоны

Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ

21 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 21 сентября 2024, 15:47
714
0
Челси готовит 60 миллионов на защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

«Челси» проявляет интерес к центральному/правому защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, руководство «Синих» готово выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро. Приоритетом для 25-летнего защитника сборной Франции является продолжение выступлений за «Барселону», цвета которой он защищает с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Кунде проявляет другой лондонский клуб, «Арсенал». В нынешнем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Жюль Кунде Барселона Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Sport.es
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