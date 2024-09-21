Челси готовит 60 миллионов на защитника Барселоны
Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ
«Челси» проявляет интерес к центральному/правому защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, руководство «Синих» готово выделить на трансфер Кунде 60 миллионов евро. Приоритетом для 25-летнего защитника сборной Франции является продолжение выступлений за «Барселону», цвета которой он защищает с 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Кунде проявляет другой лондонский клуб, «Арсенал». В нынешнем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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