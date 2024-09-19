Арсенал хочет подписать звездного защитника Барселоны

Лондонский «Арсенал» интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист является главной целью «канониров» для усиления защиты.

«Сине-гранатовые» не хотят расставаться с игроком, но готовы рассмотреть предложения от 50 миллионов евро из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

В сезоне 2024/25 Жюль Кунде провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом.