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Англия
19 сентября 2024, 14:58 |
76
0

Арсенал хочет подписать звездного защитника Барселоны

Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ

19 сентября 2024, 14:58 |
76
0
Арсенал хочет подписать звездного защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Лондонский «Арсенал» интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист является главной целью «канониров» для усиления защиты.

«Сине-гранатовые» не хотят расставаться с игроком, но готовы рассмотреть предложения от 50 миллионов евро из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

В сезоне 2024/25 Жюль Кунде провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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