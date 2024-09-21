Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 14:41 |
278
0

Александрия – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в седьмом туре УПЛ

21 сентября 2024, 14:41 |
278
0
Александрия – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 21 сентября «Александрия» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Левый Берег». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Смирный, Ковалец, Джевани, Безерра, Филиппов

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якымив, Астахов, Дедух, Банада, И. Когут, Синица, М. Когут, Сухоручко

По теме:
Тренер Карпат: «Передали, что после Шахтера эксперты были недовольны»
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Ливерпулем
Черноморец – Карпаты – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Александрия Левый Берег Киев Александрия - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Футбол | 20 сентября 2024, 17:11 14
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ

Закери Бауманн выступает в юношеской команде «красных дьяволов»

Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо
Футбол | 21 сентября 2024, 11:47 6
Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо
Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо

Львовяне не смогут рассчитывать на всех своих футболистов

ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
Футзал | 20.09.2024, 21:00
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.09.2024, 15:44
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Футбол | 21.09.2024, 08:13
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
20.09.2024, 20:34 174
Футбол
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
20.09.2024, 09:56
Бокс
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
21.09.2024, 07:53 26
Футбол
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
19.09.2024, 23:52 4
Футбол
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 4
Бокс
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
19.09.2024, 21:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем