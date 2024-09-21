Украина. Премьер лига21 сентября 2024, 14:41 |
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Александрия – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в седьмом туре УПЛ
21 сентября 2024, 14:41 |
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Сегодня, 21 сентября «Александрия» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Левый Берег». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Смирный, Ковалец, Джевани, Безерра, Филиппов
«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якымив, Астахов, Дедух, Банада, И. Когут, Синица, М. Когут, Сухоручко
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