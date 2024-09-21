Александрия – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 21 сентября «Александрия» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Левый Берег». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Смирный, Ковалец, Джевани, Безерра, Филиппов

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якымив, Астахов, Дедух, Банада, И. Когут, Синица, М. Когут, Сухоручко