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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 14:02 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:10
445
0

В Карпатах назвали своего главного конкурента в УПЛ

Владислав Лупашко – о состоянии коллектива

21 сентября 2024, 14:02 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:10
445
0
В Карпатах назвали своего главного конкурента в УПЛ
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о выступлении подопечных в Украинской Премьер-лиге и коснулся темы судейства.

– Кого вы считаете своими прямыми конкурентами в УПЛ?

– Как бы это банально не звучало, сейчас мы сами для себя конкурент. В том плане, что мы должны поверить, что мы можем играть с позиции силы против всех. Сейчас мы конкурируем сами с собой, со своей психологией.

В туре восемь матчей. Если мы будем видеть хотя бы пять игр, где две команды будут пытаться быть первыми на мяче, играть агрессивно без мяча, то мы изменим наш футбол.

Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось. Оно такое, как должно быть. У нас игроки физически сильные и агрессивные. Мы можем получить более-менее продукт, как в АПЛ – агрессивную, динамичную, бескомпромиссную игру, когда судья не свистит. Когда просто отсутствуют остановки в матче.

Футбол стал насколько интереснее, потому что стало меньше свистков, меньше реакций на фолы и меньше претензий к судьям. Да, к арбитрам еще есть вопросы, но ты уже понимаешь, что тебя никто не прибивает и нет такого предвзятого судейства. А ошибки допускают в обе стороны, – рассказал Лупашко.

Ранее Лупашко рассказал о своих отношениях с Мироном Маркевичем.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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