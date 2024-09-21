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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:06
429
0

Наставник Карпат рассказал о своих отношениях с Маркевичем

Владислав Лупашко – о своем предшественнике

21 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:06
429
0
Наставник Карпат рассказал о своих отношениях с Маркевичем
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о том, какие у него отношения с 73-летним Мироном Маркевичем, который покинул тренерский мостик «львов» летом этого года.

– Есть ли у вас какие-нибудь отношения с Маркевичем?

– Да нет. Какие могут быть отношения – мы не знакомы особо. Несколько раз виделись и здоровались. Он уважаемый человек. Думаю, что у него также осадок остался. Он хотел что-то хорошее построить, но в силу обстоятельств этого не удалось. Сейчас он не вовлечен в жизнедеятельность «Карпат», поэтому общения не может быть никакого, – признался Лупашко.

«Карпаты», как известно, в таблице УПЛ после 6 туров занимают 12-е место, имея 5 очков после 6 матчей.

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Владислав Лупашко Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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