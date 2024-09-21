Наставник Карпат рассказал о своих отношениях с Маркевичем
Владислав Лупашко – о своем предшественнике
Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о том, какие у него отношения с 73-летним Мироном Маркевичем, который покинул тренерский мостик «львов» летом этого года.
– Есть ли у вас какие-нибудь отношения с Маркевичем?
– Да нет. Какие могут быть отношения – мы не знакомы особо. Несколько раз виделись и здоровались. Он уважаемый человек. Думаю, что у него также осадок остался. Он хотел что-то хорошее построить, но в силу обстоятельств этого не удалось. Сейчас он не вовлечен в жизнедеятельность «Карпат», поэтому общения не может быть никакого, – признался Лупашко.
«Карпаты», как известно, в таблице УПЛ после 6 туров занимают 12-е место, имея 5 очков после 6 матчей.
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