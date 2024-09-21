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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 13:50 |
223
0

В лазарете Черноморца остается трое футболистов

У «моряков» не обходится без кадровых проблем

21 сентября 2024, 13:50 |
223
0
В лазарете Черноморца остается трое футболистов
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

Главному тренеру одесского «Черноморца» Александру Бабичу в последнее время приходится постоянно размышлять над оптимальным составом на игру. Все из-за проблем со здоровьем футболистов.

Как стало известно Sport.ua, из-за последствий травм различного характера на данный момент в распоряжении тренерского штаба отсутствуют сразу трое игроков - босниец Владимир Арсич, Артем Присяжнюк и словенец Йон Шпорн.

Для первого из них этот календарный год особенный и со знаком «минус». В весенней части прошлого сезона, когда команду возглавлял Роман Григорчук, боснийский защитник так и не сыграл ни одного официального матча за «Черноморец», а в нынешнем, проведя в составе «моряков» лишь три стартовых матча чемпионата, он получил серьезную травму голеностопа.

Зато трое других футболистов - Виталий Ермаков, Роман Савченко и Даниил Удод, которые до недавнего времени находились на больничном, уже в строю и готовы приносить пользу одесской команде.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» и «Карпаты» определились с составами на матч УПЛ.

По теме:
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Черноморец Одесса Владимир Арсич Артем Присяжнюк Йон Шпорн инсайд травма
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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