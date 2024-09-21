В лазарете Черноморца остается трое футболистов

Главному тренеру одесского «Черноморца» Александру Бабичу в последнее время приходится постоянно размышлять над оптимальным составом на игру. Все из-за проблем со здоровьем футболистов.

Как стало известно Sport.ua, из-за последствий травм различного характера на данный момент в распоряжении тренерского штаба отсутствуют сразу трое игроков - босниец Владимир Арсич, Артем Присяжнюк и словенец Йон Шпорн.

Для первого из них этот календарный год особенный и со знаком «минус». В весенней части прошлого сезона, когда команду возглавлял Роман Григорчук, боснийский защитник так и не сыграл ни одного официального матча за «Черноморец», а в нынешнем, проведя в составе «моряков» лишь три стартовых матча чемпионата, он получил серьезную травму голеностопа.

Зато трое других футболистов - Виталий Ермаков, Роман Савченко и Даниил Удод, которые до недавнего времени находились на больничном, уже в строю и готовы приносить пользу одесской команде.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» и «Карпаты» определились с составами на матч УПЛ.