Черноморец и Карпаты определились с составами на матч УПЛ
Команды выяснят отношения в Одессе
В 13:00 по киевскому времени на поле одесского стадиона «Черноморец» начнется матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся местный «Черноморец» и «Карпаты» Львов.
Тренерские штабы команд, ведомые соответственно Александром Бабичем и Владиславом Лупашко, определились со стартовыми составами на поединок.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 11-место, имея 6 очков после 6 встреч. «Карпаты» идут на 12-й позиции с 5 пунктами также после 6 матчей.
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