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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 21 сентября 2024, 12:27
429
0

Черноморец и Карпаты определились с составами на матч УПЛ

Команды выяснят отношения в Одессе

21 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 21 сентября 2024, 12:27
429
0
Черноморец и Карпаты определились с составами на матч УПЛ
ФК Черноморец Одесса

В 13:00 по киевскому времени на поле одесского стадиона «Черноморец» начнется матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся местный «Черноморец» и «Карпаты» Львов.

Тренерские штабы команд, ведомые соответственно Александром Бабичем и Владиславом Лупашко, определились со стартовыми составами на поединок.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 11-место, имея 6 очков после 6 встреч. «Карпаты» идут на 12-й позиции с 5 пунктами также после 6 матчей.

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Карпаты Львов Черноморец Одесса Черноморец - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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