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  4. А Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч с Вест Хэмом
Англия
21 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:12
993
4

А Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч с Вест Хэмом

Украинский вингер начнет матч в запасе

21 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:12
993
4
А Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 21 сентября «Челси» в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамейке запасных.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон, Альварес, Родригес, Пакета, Саммервилл, Боуэн, Кудус

«Челси»: Санчес, Фафана, Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон

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Вест Хэм Михаил Мудрик Челси Вест Хэм - Челси Английская Премьер-лига стартовые составы
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Перець
Та пох зіграє чи незіграє семкі завжди з собою
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+3
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DK1961
Рекомендую журналистам спорт уа, не признающих никого на свете, кроме немудрика, сделать из него настоящую икону (для себя), поставить вместо Иисуса Христа и молиться на это чудо три раза в день "Миша ты наш...".
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+2
Fitness.sports
В АПЛ он не играет, Ну кубок конференций сыграет.
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+1
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