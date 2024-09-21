Англия21 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:12
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А Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч с Вест Хэмом
Украинский вингер начнет матч в запасе
21 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:12
993
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Сегодня, 21 сентября «Челси» в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамейке запасных.
Составы команд:
«Вест Хэм»: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон, Альварес, Родригес, Пакета, Саммервилл, Боуэн, Кудус
«Челси»: Санчес, Фафана, Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон
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Комментарии 4
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Та пох зіграє чи незіграє семкі завжди з собою
Показать Скрыть 1 ответ
Рекомендую журналистам спорт уа, не признающих никого на свете, кроме немудрика, сделать из него настоящую икону (для себя), поставить вместо Иисуса Христа и молиться на это чудо три раза в день "Миша ты наш...".
В АПЛ он не играет, Ну кубок конференций сыграет.
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