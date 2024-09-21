А Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч с Вест Хэмом

Сегодня, 21 сентября «Челси» в матче пятого тура АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамейке запасных.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон, Альварес, Родригес, Пакета, Саммервилл, Боуэн, Кудус

«Челси»: Санчес, Фафана, Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон