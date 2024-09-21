Милан хочет избавиться от экс-форварда Реала в январе

Форвард сборной Сербии Лука Йович не входит в планы тренерского штаба «Милана». По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «россонери» попытаются продать 26-летнего футболиста в январе.

Попытки избавиться от Йовича «Милан» предпринимал еще во время летнего трансферного окна. Тогда на руках у Йовича были два предложение о переходе, но он их отклонил.

При этом до зимы ситуация может измениться. Нынешний главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может быть уволен уже после завтрашнего дерби против «Интера».