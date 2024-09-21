Италия21 сентября 2024, 13:08 |
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Милан хочет избавиться от экс-форварда Реала в январе
В клубе на рассчитывают на Луку Йовича
21 сентября 2024, 13:08 |
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Форвард сборной Сербии Лука Йович не входит в планы тренерского штаба «Милана». По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «россонери» попытаются продать 26-летнего футболиста в январе.
Попытки избавиться от Йовича «Милан» предпринимал еще во время летнего трансферного окна. Тогда на руках у Йовича были два предложение о переходе, но он их отклонил.
При этом до зимы ситуация может измениться. Нынешний главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может быть уволен уже после завтрашнего дерби против «Интера».
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