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Турция
05 сентября 2024, 14:47 |
620
0

Милан хочет избавиться от форварда сборной Сербии

Луке Йовичу пытаются найти клуб в Турции

05 сентября 2024, 14:47 |
620
0
Милан хочет избавиться от форварда сборной Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» пытается избавиться от форварда сборной Сербии Луки Йовича. Он не входит в планы нового главного тренера команды, Паулу Фонсеки, и не был включен в заявку «россонери» на Лигу чемпионов.

Руководство «Милана» попросило агента Йовича, Фали Рамадани, найти для форварда новый клуб в Турции, где трансферное окно открыто до 13 сентября. В июле сообщалось об интересе к Йовичу со стороны «Фенербахче».

Контракт 26-летнего серба рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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Лука Йович Милан трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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