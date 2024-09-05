Милан хочет избавиться от форварда сборной Сербии

«Милан» пытается избавиться от форварда сборной Сербии Луки Йовича. Он не входит в планы нового главного тренера команды, Паулу Фонсеки, и не был включен в заявку «россонери» на Лигу чемпионов.

Руководство «Милана» попросило агента Йовича, Фали Рамадани, найти для форварда новый клуб в Турции, где трансферное окно открыто до 13 сентября. В июле сообщалось об интересе к Йовичу со стороны «Фенербахче».

Контракт 26-летнего серба рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.