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Турция
19 июля 2024, 15:55 |
511
0

Клуб Моуриньо нацелился на форварда Милана

Лука Йович может продолжить карьеру в «Фенербахче»

19 июля 2024, 15:55 |
511
0
Клуб Моуриньо нацелился на форварда Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Новый клуб Жозе Моуриньо, стамбульский «Фенербахче», проявляет интерес к форварду «Милана» и сборной Сербии Луке Йовичу. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

«Милан» сегодня подписал испанца Альваро Морату и собирается усилиться нынешним летом еще одним форвардом. После этого Йович может оказаться не нужен «россонери».

Трансферная стоимость 26-летнего сербского футболиста оценивается в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Йовича 9 голов и 1 ассист в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Жозе Моуриньо Лука Йович Динамо - Фенербахче Милан трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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