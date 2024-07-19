Клуб Моуриньо нацелился на форварда Милана

Новый клуб Жозе Моуриньо, стамбульский «Фенербахче», проявляет интерес к форварду «Милана» и сборной Сербии Луке Йовичу. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

«Милан» сегодня подписал испанца Альваро Морату и собирается усилиться нынешним летом еще одним форвардом. После этого Йович может оказаться не нужен «россонери».

Трансферная стоимость 26-летнего сербского футболиста оценивается в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Йовича 9 голов и 1 ассист в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах.