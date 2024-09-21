Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо

В субботу, 21 сентября, в центральном матче 7-го тура УПЛ «Динамо» примет львовский «Рух».

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров львовян Марко Сапуга, который восстановился после тяжелой травмы, в Киев с командой не поехал. Вероятно, спортивная форма футболиста еще не позволяет ему принимать участие в официальных матчах.

В то же время по имеющейся информации полузащитник Фредди Плюман и нападающий Юрий Климчук, которые также вернулись в строй после повреждений, готовятся к игре и имеют все шансы попасть в заявку «Руха» на игру.

Сейчас в лазарете «Руха» еще находятся защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.

Поединок «Динамо» – «Рух» начнется 21 сентября в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Динамо» прекратило продажу билетов на матч УПЛ с «Рухом».