Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо
Львовяне не смогут рассчитывать на всех своих футболистов
В субботу, 21 сентября, в центральном матче 7-го тура УПЛ «Динамо» примет львовский «Рух».
Как стало известно Sport.ua, один из лидеров львовян Марко Сапуга, который восстановился после тяжелой травмы, в Киев с командой не поехал. Вероятно, спортивная форма футболиста еще не позволяет ему принимать участие в официальных матчах.
В то же время по имеющейся информации полузащитник Фредди Плюман и нападающий Юрий Климчук, которые также вернулись в строй после повреждений, готовятся к игре и имеют все шансы попасть в заявку «Руха» на игру.
Сейчас в лазарете «Руха» еще находятся защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.
Поединок «Динамо» – «Рух» начнется 21 сентября в 18:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что «Динамо» прекратило продажу билетов на матч УПЛ с «Рухом».
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