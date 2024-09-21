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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 11:52
1408
6

Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо

Львовяне не смогут рассчитывать на всех своих футболистов

21 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 21 сентября 2024, 11:52
1408
6
Один из лидеров Руха не приехал в Киев на матч с Динамо
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

В субботу, 21 сентября, в центральном матче 7-го тура УПЛ «Динамо» примет львовский «Рух».

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров львовян Марко Сапуга, который восстановился после тяжелой травмы, в Киев с командой не поехал. Вероятно, спортивная форма футболиста еще не позволяет ему принимать участие в официальных матчах.

В то же время по имеющейся информации полузащитник Фредди Плюман и нападающий Юрий Климчук, которые также вернулись в строй после повреждений, готовятся к игре и имеют все шансы попасть в заявку «Руха» на игру.

Сейчас в лазарете «Руха» еще находятся защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.

Поединок «Динамо» – «Рух» начнется 21 сентября в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Динамо» прекратило продажу билетов на матч УПЛ с «Рухом».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
До цього не грав, і сьогодні не буде грати із за травми. Але про це треба згадати саме в матчі з Динамо.
Новина на рівні Дмитрика 1,5 IQ та Отсосісіті.
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+3
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Fitness.sports
Тема нашлась для отамана и свиты🤣🤣🤣🤣 
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+1
serhiy
Все, капець - "третій склад" ," по 16 років "...Отсосіті - вилазь ).
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+1
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