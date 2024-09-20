Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина

Киевское «Динамо» уведомило о том, что прекращена продажа билетов на домашний матч команды в 7-м туре Украинской Премьер-лиги с львовским «Рухом», который состоится в субботу, 21 сентября (начало – в 18:00 по Киеву).

Реализация билетов прекращена, так как все билеты, которые были доступны для продажи, нашли своих обладателей.

Напомним, трибуны стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского – домашней арены киевлян – могут вместить 16 873 зрителя. Однако в условиях нынешнего военного положения на матчи допускается ограниченного количество зрителей.

Как известно, «Динамо» в таблице УПЛ занимает 1-е место, имея 15 очков из 15 возможных. «Рух» на 6-й позиции с 10 очками после 5 игр.