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  4. Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 07:43 |
942
0

Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина

Киевский клуб примет гостей из Львова 21 сентября

20 сентября 2024, 07:43 |
942
0
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уведомило о том, что прекращена продажа билетов на домашний матч команды в 7-м туре Украинской Премьер-лиги с львовским «Рухом», который состоится в субботу, 21 сентября (начало – в 18:00 по Киеву).

Реализация билетов прекращена, так как все билеты, которые были доступны для продажи, нашли своих обладателей.

Напомним, трибуны стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского – домашней арены киевлян – могут вместить 16 873 зрителя. Однако в условиях нынешнего военного положения на матчи допускается ограниченного количество зрителей.

Как известно, «Динамо» в таблице УПЛ занимает 1-е место, имея 15 очков из 15 возможных. «Рух» на 6-й позиции с 10 очками после 5 игр.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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