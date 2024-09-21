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Англия
21 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 21 сентября 2024, 11:40
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0

Легендарный игрок Ливерпуля назвал двух лучших центрбеков в истории АПЛ

Джейми Каррагер отдал должное наследию Терри и Карвалью

21 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 21 сентября 2024, 11:40
35
0
Легендарный игрок Ливерпуля назвал двух лучших центрбеков в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, кто, по его мнению, составляет лучшую в истории Английской Премьер-лиги пару центральных защитников.

В своей колонке в The Telegraph 46-летний Каррагер заявил, что этим дуэтом является пара из «Челси» в составе Джона Терри и Рикарду Карвалью.

«Они являлись основой блестящей команды «Челси» под руководством Жозе Моуриньо, переписав рекорды и переосмыслив то, что на самом высоком уровне можно пропустить всего 15 голов, в сезоне АПЛ 2004/2005», – написал Каррагер.

Второе место в рейтинге Джейми Каррагера заняли Рио Фердинанд и Неманья Видич из «Манчестер Юнайтед».

Ранее Каррагер оценил ближайшие перспективы «Манчестер Юнайтед» во главе с Эриком тен Хагом.

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Джейми Каррагер Джон Терри Рикарду Карвалью чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Неманья Видич Рио Фердинанд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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