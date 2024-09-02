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Англия
02 сентября 2024, 05:28 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:43
238
0

Легенда Ливерпуля оценил ближайшие перспективы Ман Юнайтед с тен Хагом

Джейми Каррагер – о ситуации у манкунианцев

02 сентября 2024, 05:28 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:43
238
0
Легенда Ливерпуля оценил ближайшие перспективы Ман Юнайтед с тен Хагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер после матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (0:3) высказал мнение о будущем «красных дьяволов» под началом Эрика тен Хага.

«Я не думаю, что что-то изменится в плане футбола [в «Манчестер Юнайтед»]. Я уже видел такое раньше в «Ливерпуле». Вспомните период до прихода Клоппа, когда ходили слухи, что Брендан Роджерс может потерять свою работу после первого сезона.

FSG [владельцы «Ливерпуля»] не были уверены, что делать, и оставили его, Роджерс сменил свой тренерский штаб, но главный человек – это тренер. Роджерс был уволен в октябре. Тен Хаг сказал в своем интервью: «Посмотрим, где мы будем в конце сезона».

На третий сезон Юргена Клоппа [в «Ливерпуле»] они были в финале Лиги чемпионов, и было видно, что команда начинает прогрессировать. Я удивлюсь, если [тен Хага] не уволят к концу сезона.

«Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира. Приняли бы «Реал» Мадрид или «Бавария» шестое место в своей лиге? Мы говорим о восьмом – это то место, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед», – заявил Каррагер.

Ранее тен Хаг рассказал, в чем был «МЮ» хорошо при разгроме 0:3 от «Ливерпуля».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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