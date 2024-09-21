Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы

Американская теннисистка Даниэль Коллинс, которая занимает 10-е место в мировом рейтинге, снялась с турнира категории WTA 1000, который 25 сентября возьмет старт в Пекине (Китай).

Сообщается, что 30-летняя Коллинс не появится в столице Китая из-за болезни.

Как известно, ранее от участия в турнире в Пекине отказала девятая ракетка мира Мария Саккари из Греции, а также лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек, которая является действующей победительницей пекинского старта.

Напомним, для Коллинс текущий сезон является последним в карьере.