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  4. Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы
WTA
21 сентября 2024, 11:23 |
304
1

Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы

В Пекине не выступит Даниэль Коллинс

21 сентября 2024, 11:23 |
304
1
Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс, которая занимает 10-е место в мировом рейтинге, снялась с турнира категории WTA 1000, который 25 сентября возьмет старт в Пекине (Китай).

Сообщается, что 30-летняя Коллинс не появится в столице Китая из-за болезни.

Как известно, ранее от участия в турнире в Пекине отказала девятая ракетка мира Мария Саккари из Греции, а также лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек, которая является действующей победительницей пекинского старта.

Напомним, для Коллинс текущий сезон является последним в карьере.

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Даниэль Коллинс WTA Пекин
Юрій Остроумов Источник: WTA
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protasov_lyopu_dadaj
как турнир может от чего то избавиться? меняйте переводчик
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