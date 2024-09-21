ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи
Голкипер стал героем матча 1-го тура Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» в стартовом поединке обновленной Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью 0:0 с «Болоньей».
Героем поединка в составе «горняков» стал голкипер коллектива Дмитрий Ризнык.
Донецкий клуб постфактум встречи собрал воедино и показал все сейвы вратаря в матче.
Ранее сообщалось, что Ризнык вошел в сборную 1-го тура Лиги чемпионов от WhoScored.
✨ Вечір Дмитра Різника в Лізі чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 21, 2024
⛔️ Сейви голкіпера в матчі з «Болоньєю» ⛔️ #Shakhtar #БолоньяШахтар #UCL pic.twitter.com/nvlwjDdUJy
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