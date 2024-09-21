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  4. ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи
Лига чемпионов
21 сентября 2024, 11:05 |
266
4

ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи

Голкипер стал героем матча 1-го тура Лиги чемпионов

21 сентября 2024, 11:05 |
266
4
ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Донецкий «Шахтер» в стартовом поединке обновленной Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью 0:0 с «Болоньей».

Героем поединка в составе «горняков» стал голкипер коллектива Дмитрий Ризнык.

Донецкий клуб постфактум встречи собрал воедино и показал все сейвы вратаря в матче.

Ранее сообщалось, что Ризнык вошел в сборную 1-го тура Лиги чемпионов от WhoScored.

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Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер
Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Pavel_i_CO
Знатно 17-та команда Серії А повозила пикою об газон 7-му команду УПЛ
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+1
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serhiy
Відео можна було назвати "Шахтар грав на перемогу " ).
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0
Tower Bridge
1 и 4 были самые мрачные
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0
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