ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи

Донецкий «Шахтер» в стартовом поединке обновленной Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью 0:0 с «Болоньей».

Героем поединка в составе «горняков» стал голкипер коллектива Дмитрий Ризнык.

Донецкий клуб постфактум встречи собрал воедино и показал все сейвы вратаря в матче.

Ранее сообщалось, что Ризнык вошел в сборную 1-го тура Лиги чемпионов от WhoScored.