Испания21 сентября 2024, 10:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:36
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Гюндоган признался, чего смог добиться, выступая за Барселону
Немец – о каталонском этапе в своей карьере
21 сентября 2024, 10:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:36
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Немецкий полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказал мнение о выступлениях за «Барселону» в предыдущем сезоне.
«Я не жалею, что перешел в «Барсу». В конце концов, я играл за один из лучших клубов мира. Я воплотил детскую мечту, играя за «Барсу», – рассказал 33-летний Гюндоган.
Как известно, Илкай Гюндоган провел за «Барселону» в общей сложности 51 матч, забил 5 голов, сделал 14 ассистов.
В конце лета этого года Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити».
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