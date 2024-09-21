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Испания
21 сентября 2024, 10:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:36
269
0

Гюндоган признался, чего смог добиться, выступая за Барселону

Немец – о каталонском этапе в своей карьере

21 сентября 2024, 10:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:36
269
0
Гюндоган признался, чего смог добиться, выступая за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказал мнение о выступлениях за «Барселону» в предыдущем сезоне.

«Я не жалею, что перешел в «Барсу». В конце концов, я играл за один из лучших клубов мира. Я воплотил детскую мечту, играя за «Барсу», – рассказал 33-летний Гюндоган.

Как известно, Илкай Гюндоган провел за «Барселону» в общей сложности 51 матч, забил 5 голов, сделал 14 ассистов.

В конце лета этого года Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити».

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Илкай Гюндоган Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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