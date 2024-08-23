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  4. Гюндоган определился с игровым номером в Ман Сити. И пояснил свой выбор
Англия
23 августа 2024, 21:20 | Обновлено 23 августа 2024, 23:07
1596
0

Гюндоган определился с игровым номером в Ман Сити. И пояснил свой выбор

За Барселону полузащитник играл под 21-м номером

23 августа 2024, 21:20 | Обновлено 23 августа 2024, 23:07
1596
0
Гюндоган определился с игровым номером в Ман Сити. И пояснил свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» и экс-игрок сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, почему он выбрал именно 19-й номер по возвращении к горожанам:

«Я думал об этом. Номера 21 и 22 также были свободными – в прошлом году я играл под 22-м номером в «Барселоне» и под 21-м в сборной Германии, но я не выиграл ни одного трофея с этими номерами, поэтому я подумал, что 19 номер находится между 18 и 20 – номерами моих друзей Бернарду Силвы и Штефана Ортеги, так что это может быть знаком. Надеюсь, большое влияние будет иметь не номер, а то, как я играю и веду себя на поле и за его пределами, и как мы будем действовать, как команда. Я могу заверить вас, что мы приложим все усилия, чтобы выиграть много трофеев».

Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» 23 августа 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферная стоимость 33-летнего немца в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Гюндоган провел за «Барселону» в Ла Лиге 36 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Барселона Бернарду Силва Штефан Ортега Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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