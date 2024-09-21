Сухонькая Старая Синьора. Ювентус не пропускает четыре тура в Серии А

«История «Ювентуса» включает в себя то, что такое быть итальянцем и то, как быть итальянцем», – убежден британский исследователь истории популярнейшего клуба Италии Херби Сайкс. Победы и скандалы, позорище и достижение вершин, тонкое понимание итальянской натуры, душевной организации и засилье легионеров. Словом, белое и черное соседствуют у «Старой Синьоры» настолько близко, что часто не замечаешь, как ни странно, границы между ними. Такие вот «зебры»! В то же время Сайкс отмечает: «Миллионы рационально мыслящих, умеренных итальянцев убеждены, что клуб безнадежно порочен». Имеется в виду знаменитая фраза Джампьеро Бониперти, содержащаяся на близких к современности футболках «бьянко-нери» (у самого такая есть, чего там), что, мол, победа не просто важна, а это единственное, что имеет значение. И «рационально мыслящие» саркастически добавляют: «Вот-вот, единственное, что имеет значение и добыто любой ценой».

Но в этом сезоне меня не покидает ощущение, что мы видим начало строительства фундамента крепкого здания для «Ювентуса» уже 2-й половины 2020-х. И промежуточный результат не то, чтобы не будет иметь значения, однако не станет определяющим (ну, конечно, если не произойдет сумасшедшего успеха – победы в Лиге чемпионов – или оглушительного провала – финиша во второй половине таблицы серии А, но пока ни на то, ни на другое не похоже), во всяком случае не будет единственным значимым согласно догме Бониперти. Нынешний «Юве» апеннинские медиа уже поторопились окрестить порывом свежего воздуха, намекая на ощутимое омоложение состава. Что и говорить, средний возраст стартового состава «Синьоры» в матче Лиги чемпионов против ПСВ 25 лет и 149 дней – самый молодой за всю историю выступлений туринцев в самом престижном клубном состязании Старого Света (зато в текущем чемпионате этот показатель, как правило, едва превышает отметку в 24 года). Молодость – свидетельство наличия будущего, работы наставника команды Тьяго Мотты на перспективу. А что говорить о настоящем? А в настоящем «Ювентус» – единственная команда из чемпионатов стран «большой пятерки», до сих пор не пропустившая ни одного мяча в своем национальном чемпионате. Не всегда выходит забивать, это так. Однако пока всякий раз получалось не пропускать. Собственно, и особых предпосылок для этого «Юве» оппонентам не давал или не позволил создать. К примеру, xG «Комо» в матче против «Старой Синьоры» едва достиг скудной отметки 0,17, у «Ромы» составил 0,33, у «Эмполи» – 0,49, у «Вероны» – 0,52. Замечу, что две команды, чей xG в противоборствах с «Юве» колебался в районе 0,5 гола, играли на своем поле, и тем не менее…

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гатти

Сведение на нет атакующих потуг противников, по-моему, возможно, прежде всего, благодаря великолепному старту сезона от Федерико Гатти. Дважды, по версии sofascore.сom, именно этот 190-сантиметровый гренадер-защитник признавался игроком матча, получая оценки выше 7,5 балла. Гатти – тактически дисциплинированный игрок. Коль посмотреть на тепловую карту его перемещений во время матча, то центральную линию он пересекает нечасто, если, конечно, нет стандарта у ворот соперников. Точность передач Гатти в текущей серии А – 96%, а на своей половине поля – 99%! Гроссмейстерский у Гатти и показатель подборов: 5 за игру. К тому же и 77% успешности в борьбе за позицию. И, как вишенка на торте: пока никаких дисциплинарных наказаний в виде карточек у центрдефа «Юве» нет! На пользу Феде как ответственному человеку пошло и капитанство.

Бремер, как партнер Гатти по центру защиты? Ну, например, в матче против «Ромы» sofascore.сom уважил его оценкой в 7,4 – не намного меньше, чем у Гатти. Если брать в целом этот календарный год, то бразилец играет даже стабильнее Федерико. Во всяком случае, его среднемесячный рейтинг ниже «семерки» не опускался. Несмотря на бразильский нрав, Бремер – просто ас в области выбора позиции, он еще более дисциплинированный исполнитель прямых защитных обязанностей, ведь куда меньше по сравнению с Федерико заглядывает в штрафную соперников на стандарты. Вместе с тем, точность его длинных передач достигает 77%! И пока что в серии А оценка Бремера в этом сезоне, по версии sofascore.сom, ни разу не опускалась ниже 7,3 балла.

А вот фланговые защитники «Юве» добросовестно отрабатывают и в основной – оборонной – работе, и в атакующей подработке. И левый защитник Андреа Камбьязо, и правый защитник Николо Савона имеют на своем счету уже по забитому голу в серии А. Андреа отличился против «Комо» (кстати, получил за тот матч оценку 8,4 балла от sofascore.сom, забив в стиле вингера: смещение с правого фланга в центр и неотразимый удар левой). А Николо забил «Вероне» в контратаке дивным по красоте ударом головой: умопомрачительная траектория застала врасплох кипера «веронези». Лучшая оборона – это атака? Не так прямолинейно, но все же креатива фланговые защитники не гнушаются. Это касается, кстати, и Пьера Калюлю, который, несмотря на свою основную вроде бы специализацию – центрального защитника, в «Ювентусе» выходит на позиции правого оборонца.

Вратарь? В настоящее время в «Юве» постбуффониевская эра плавно перешла в постщенснынскую. Здесь целесообразно вспомнить слова многолетнего наставника «Ювентуса» Джованни Трапаттони: «Ювентус» – это как семиглавый дракон, отрежешь у него одну, сразу появляется другая». 27-летний Микеле Ди Грегорио держит ворота на замке, однако однозначно сказать, что он уже выиграл конкуренцию у Маттиа Перина, нельзя. Ди Грегорио – уроженец Милана, воспитанник «Интера», арендованный «Ювентусом» у «Монцы».

Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Ди Грегорио

Из такой зажигательной смеси вполне может родиться мастеровитый голкипер. Во всяком случае, незаурядное киперское умение у Микеле видно даже невооруженным глазом. Правда, настойчивый марокканец Исмаэль Сайбари из ПСВ в матче Лиги чемпионов продемонстрировал, как можно все же пробить вратаря «бьянко-нери». Североафриканец бил-бил-бил по воротам, несмотря на расстояние, и, наконец, в компенсированное время своего добился: Ди Грегорио вынужден был капитулировать впервые в сезоне. Получится ли что-то подобное у Хвичи Кварацхелии – лучшего пока что по оценкам игрока серии А текущего сезона (по версии sofascore.com, в среднем 8,28 – единственный в серии А, у кого этот показатель превышает «восьмерку») – и у его партнеров из «Партенопеи» в субботу, посмотрим.

Что касается креатива, то оправдывает надежды новая турецкая «десятка» (как же обязывает этот номер!) туринцев Кенан Йылдыз – мастеровитый игрок, умеющий действовать нестандартно и принимать быстрые, но одновременно рациональные решения на поле. Лично для меня открытием стал левый вингер Самуэль Мбангула. Он и забивает, и ассистирует (лидер «Юве» по ассистам на сегодня). За матч против «Комо», как и Камбьязо, получил отметку 8,4! Ему всего–то 20, а уже обладает исключительной тактической грамотностью и пониманием игры. К тому же, у него – 100%-ный показатель точности длинных передач! Надеюсь, не остановится в росте.

Не так давно, в сезоне-2017/18 непрерывная серия без пропущенных голов у «ювентини» составила 10 матчей (кстати, ни у одного из итальянских клубов серии А в истории подобной не было): с начала календарного 2018 г. и почти до конца марта. Прервал ее «Милан», по иронии судьбы у «россо-нери» забил своим бывшим одноклубникам Леонардо Бонуччи. Правда, это не уберегло «миланисти» от поражения 1:3. Примечательно, что в той игре, которая знаменовала собой прерывание уникальной серии, «бьянко-нери» сыграли в нечастые тогда для себя три защитника (в то время Массимилиано Аллегри обычно практиковал схему 4–2–3–1 или 4–3– 3). Еще один штрих: в той 10-матчевой серии единственная ничья пришлась на самую ее концовку, на выездную игру против малоамбициозной команды СПАЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Мотта

Однако вернемся в наше время. Итак, «Старая Синьора» сухо поздоровалась с текущей серией А. Последует ли продолжение? Какой счет станет фирменным знаком нео-«Юве»: 3:0 или 0:0? Где-то прочитал такой пассаж: Тьяго Мотта навел порядок в обороне «Ювентуса». Фраза напрашивается в связи с сухими воротами «Юве» после четырех туров. Впрочем, это не тот случай, когда, как говорится, у умелого и долото рыбу ловит. Ведь и раньше в защите «Старой Синьоры» беспорядка не было (славянские симпатизанты серии А даже иронизировали относительно частых «ювентийских» 1:0, переделывая букву «Ю» в слове «Ювентус» на «1:0» – «1:0вентус», несложно же, ага!), хотя и такой прямо супервнимательности также не наблюдалось. Тем не менее, запертые на замок ворота – фирменная черта первых четырех матчей «Ювентуса» в серии А (попутно напомню, что в последний игровой день предыдущего чемпионата «Юве» также не пропустил, выиграв у «Монцы» со счетом 2:0). А вот нападение у туринцев не во всех матчах действовало эффективно. Сначала вроде бы и нагнали дрожи на защитников «Комо» и «Вероны» и наблюдателей – будущих соперников. Однако одна штука, когда защита у оппонентов, что тот комок глины, резва, как медведь в сравнении с воробьями. И совсем другое дело – оборона, богатая умелостью. Против «Ромы» и «Эмполи» аргументов у Душана Влаховича с партнерами не нашлось. Будут ли таковые против неаполитанцев? «Ювентини»-ветераны негромко, но все же убежденно констатируют, что нынче, мол, не хватает бело-черным харизматичного форварда-итальянца, чем всегда мог похвастать туринский клуб. Бесспорно, один отдельно взятый матч, пусть и против принципиального противника, экс-чемпиона Италии не даст убедительного ответа правильно ли это замечание, однако определенную пищу для размышлений предоставить может.

Миланское дерби, конечно, способно оттенить любую игру. Но и ожесточенное противостояние севера (автомобильной столицы и центра производства лучших мировых вермутов в лице Турина, хотя «Юве» всегда позиционировал себя как всеитальянский бренд, ментально это в большей степени север) и юга (горячего Неаполя – родины вкусных пицц и, как часто называют этот город футбольные люди, столицы таланта Марадоны) также стоит внимания, не так ли?

Алексей РЫЖКОВ