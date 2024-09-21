20.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Бельгия21 сентября 2024, 07:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:04
21
0
Стандард и Сен-Жилуаз разошлись миром на старте 8-го тура в Бельгии
В чемпионате Бельгии стартовал 8-й тур
21 сентября 2024, 07:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:04
21
0
В чемпионате Бельгии стартовал 8-й тур.
20 сентября Стандард и Сен-Жилуаз разошлись миром на старте 8-го тура в Бельгии
Генк лидирует (16 очков), далее идут Брюгге (13), Шарлеруа, Андерлехт, Стандард (по 12).
Чемпионат Бельгии
8-й тур, 20 сентября
Стандард – Сен-Жилуаз – 0:0
Турнирная таблица
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