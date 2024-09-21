Довбик обратился к фанатам Ромы после ужина с ними

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик в компании с еще одним летним новичком команды Энцо Ле Фе 19 сентября поужинал с группой поклонников клуба, после обратился к ним.

«Рад видеть вас здесь и благодарю вас за поддержку. Сейчас нелегкий момент для клуба, и я надеюсь хорошо проводить время вместе с вами», – заявил Довбик.

Как известно, в воскресенье, 22 сентября, «Рома» дома примет «Удинезе» в матче чемпионата Италии. Это будет первый матч нового тренера «волков» Ивана Юрича, который заменил во главе команды уволенного Даниэле Де Росси.

«Рома» в таблице Серии А занимает 16-е место, имея 3 очка после 4 матчей.

Артем Довбик в нынешней кампании забил за «Рому» 1 гол в четырех сыгранных поединках.