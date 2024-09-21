Гвардиола рассказал, чем силен нынешний Арсенал Артеты

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 5-м туре Английской Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 22 сентября (начало – в 18:30 по Киеву).

«Их игроки выше, быстры в переходных фазах и очень сильны в обороне. У них невероятные бегущие на флангах игроки, а Габриэл Магальяэс и Уильям Салиба постоянно сосредоточены на Эрлинге Холанде. Так что против них тяжело атаковать.

В 2024 году они не проиграли ни одного выездного матча. Это не один-два матча, они стабильны и не пропускают головы.

Я с нетерпением жду [поединка], потому что каждая игра – это возможность сыграть лучше и показать себя лучше, чем в предыдущем матче. Когда соперники играют лучше, у тебя всегда есть шанс улучшить свою игру», – заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов при Жузепе Гвардиоле во второй раз дома серьезно оплошал.