Португалия21 сентября 2024, 07:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:30
23
0
Брага разгромила Насьонал. Стартовал 6-й тур чемпионата Португалии
Все голы были забиты в последние 15 минут матча
21 сентября 2024, 07:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:30
23
0
В чемпионате Португалии вечером 20 сентября стартовал 6-й тур.
В единственном матче игрового дня Брага разгромила Насьонал.
Все голы были забиты в последние 15 минут матча.
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Чемпионат Португалии. 6-й тур, 20 сентября
Насьонал – Брага – 0:3
Голы: Ньякате, 77, Брума, 83, Уаззани, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Amine El Ouazzani (Брага).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
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