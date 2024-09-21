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Чемпионат Португалии
Насьонал
20.09.2024 22:15 – FT 0 : 3
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
21 сентября 2024, 07:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:30
23
0

Брага разгромила Насьонал. Стартовал 6-й тур чемпионата Португалии

Все голы были забиты в последние 15 минут матча

21 сентября 2024, 07:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:30
23
0
Брага разгромила Насьонал. Стартовал 6-й тур чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Португалии вечером 20 сентября стартовал 6-й тур.

В единственном матче игрового дня Брага разгромила Насьонал.

Все голы были забиты в последние 15 минут матча.

Чемпионат Португалии. 6-й тур, 20 сентября

Насьонал – Брага – 0:3

Голы: Ньякате, 77, Брума, 83, Уаззани, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Amine El Ouazzani (Брага).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
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чемпионат Португалии по футболу Брага Насьонал Фуншал видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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