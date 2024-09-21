Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Главное событие недели. Как Шахтер сражался с Болоньей в Италии
Лига чемпионов
21 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 06:47
18
0

ФОТО. Главное событие недели. Как Шахтер сражался с Болоньей в Италии

На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти

21 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 06:47
18
0
ФОТО. Главное событие недели. Как Шахтер сражался с Болоньей в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке в нулевую ничью сыграли Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Голкипер Лукаш Скорупски угадал направление удара и парировал мяч.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября, Болонья

19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

bolonya-shahter-lch-18092024
bolonya-shahter-lch-18092024-foto-1
bolonya-shahter-lch-18092024-foto-2
bolonya-shahter-lch-18092024-foto-3
bolonya-shahter-lch-18092024-foto-4
По теме:
БЕЛИК: «В победу Шахтера U-19 над Болоньей U-19 вложено много труда»
ФОТО. Как это было. Лучшие моменты: как Украина разгромила Анголу на ЧМ
ВИДЕО. Винисиус Тобиас высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале
Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
Футбол | 20 сентября 2024, 10:31 8
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок

«Кривбасс» и «Верес» предлагают положить начало Кубку лиги

Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Бокс | 21 сентября 2024, 01:06 1
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана

Даниэль принял участие в блиц-опросе

Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21.09.2024, 06:13
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Футбол | 20.09.2024, 07:25
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Футбол | 20.09.2024, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 3
Футбол
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 5
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
19.09.2024, 00:20
Футбол
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
19.09.2024, 17:40
Футбол
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем