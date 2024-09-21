ФОТО. Главное событие недели. Как Шахтер сражался с Болоньей в Италии

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке в нулевую ничью сыграли Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

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На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Голкипер Лукаш Скорупски угадал направление удара и парировал мяч.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября, Болонья

19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0