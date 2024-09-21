Женская сборная Украины WU-15 сыграет в турнире развития в Молдове

Самая молодая сборная Украины WU-16 (игрок 2010 г. р.) будет приобретать опыт на Турнире развития УЕФА, который будет проходить с 28 сентября по 3 октября в Молдове. Перед этим девушки проведут кратковременный сбор в Тернополе.

Соперницами украинок станут сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту соревнований, каждая команда сыграет по три матча. Поединки состоятся на футбольных полях местной ассоциации футбола в Вадул-луй-Воде.

За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а проигравшая команда – одно.

Турнир развития УЕФА для девичьих сборных WU-15

1-й тур, 28.09.2024

11:00. Молдова – Литва

14:00. Греция – Украина

2-й тур, 30.09.2024

11:00. Литва – Украина

14:00. Молдова – Греция

3-й тур, 03.10.2024

11:00. Греция – Литва

14:00. Молдова – Украина

Время начала матчей – киевское.