Женская сборная Украины WU-15 сыграет в турнире развития в Молдове
Сине-желтые сыграют против Молдовы, Литвы и Греции
Самая молодая сборная Украины WU-16 (игрок 2010 г. р.) будет приобретать опыт на Турнире развития УЕФА, который будет проходить с 28 сентября по 3 октября в Молдове. Перед этим девушки проведут кратковременный сбор в Тернополе.
Соперницами украинок станут сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту соревнований, каждая команда сыграет по три матча. Поединки состоятся на футбольных полях местной ассоциации футбола в Вадул-луй-Воде.
За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а проигравшая команда – одно.
Турнир развития УЕФА для девичьих сборных WU-15
1-й тур, 28.09.2024
- 11:00. Молдова – Литва
- 14:00. Греция – Украина
2-й тур, 30.09.2024
- 11:00. Литва – Украина
- 14:00. Молдова – Греция
3-й тур, 03.10.2024
- 11:00. Греция – Литва
- 14:00. Молдова – Украина
Время начала матчей – киевское.
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