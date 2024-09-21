РЕДУШКО: «До игры было ощущение, что забью за Динамо»

Півзахисник «Динамо» U-19 Богдан Редушко, автор дубля у ворота «Руху» поділився враженнями від домашньої перемоги з розгромним рахунком 10:0:

– Не сказав би, що було легко, просто на перших хвилинах ми затиснули суперника. Тренер підкреслив, що у минулому матчі ми не реалізували свої моменти, а сьогодні забивали майже все.

– Вже вдруге у нинішньому сезоні «Динамо» U-19 перемагає з рахунком 10:0. Чи сильно відрізнялася сьогоднішня гра від минулої з черкаським ЛНЗ?

– Не сказав би, що різниця велика, просто сьогодні нам багато вдавалося, багато виходило, і ми майже нічого не дали створити команді суперника. Було призначено пенальті, але Слава Суркіс молодець – «потягнув».

– На кону стояв ваш вихідний? Ігор Костюк сказав вам, що не дасть вихідний якщо пропустите?

– Так, якби пропустили, нам дали б усього один вихідний, а тепер два (посміхається).

– З якими думками виходили на заміну? Чи відчували, що зробите дубль?

– Так, до гри мав відчуття, що заб’ю. Вважаю, зіграв непогано, віддавав передачі, обігрував суперників, тому й забив.

– Розкажіть про моменти з вашими голами та комбінації, які до них призвели?

– Спочатку пройшла атака, Саленко у штрафному майданчику віддавав на мене передачу, був рикошет, м’яч відскочив на Іщенка, він «стріляв» уздовж, я трохи підкинув м‘яч і забив. А у другому моменті Білий виходив віч-на-віч з воротарем, голкіпер його удар відбив, м’яч відскочив на мене, і я забив у дальній лівий кут.

– Зазвичай, коли рахунок великий, після перерви реалізація трохи зменшується, адже команда грає за рахунком. А сьогодні у другому таймі ви забили ще більше, ніж у першому, з чим це пов’язано?

– Тренери нам завжди кажуть не зупинятися, а навпаки, більше проводити атак і відзначатися. Тому, думаю, це вплинуло на нас. Ми у кожному моменті намагаємося забити й робити це якомога частіше.

– «Рух» ще нещодавно ставав чемпіоном України, але сьогодні вони не виглядали сильною командою?

– Чемпіонами ставали футболісти 2004, 2005 років народження, а зараз прийшло нове покоління, думаю, справа у цьому.

– Чи вже думали про наступного суперника – «Лівий Берег»?

– Зараз матимемо два дні відпочинку, і одразу почнемо готуватися до «Лівого Берега», а також проаналізуємо сьогоднішній матч та поєдинки суперника. Не думаю, що можуть бути сюрпризи. Налаштовуватимемося, як на усіх суперників, жодної недооцінки бути не може.

У матчі 7-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд київське «Динамо» вдома розгромило львівський «Рух» (10:0). Забитими голами відзначилися Андрій Маткевич, Владислав Герич (4 рази), Дмитрій Кремчанін, Віталій Лобко, Іван Андрейко та Богдан Редушко (двічі). Також у ворота «Динамо» було призначено пенальті, але удар із 11-метрової позначки парирував Вячеслав Суркіс.

Перші м’ячі у складі «Динамо» забив Богдан Редушко. 17-річний півзахисник вийшов на поле на 36-й хвилині, замінивши Андрія Маткевича, та записав на свій рахунок дубль, забивши на 76-й та 79-й хвилинах. В нинішньому сезоні Богдан провів 4 матчі в чемпіонаті U-19, а загалом у його активі 7 поєдинків у юнацькій першості.