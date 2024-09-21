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  4. Две красные карточки. Майнц на выезде переиграл Аугсбург
Чемпионат Германии
Аугсбург
20.09.2024 21:30 – FT 2 : 3
Майнц
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Германия
21 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:51
27
0

Две красные карточки. Майнц на выезде переиграл Аугсбург

«Майнц» замыкает топ-10, а «Аугсбург» находится на 12-й позиции

21 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:51
27
0
Две красные карточки. Майнц на выезде переиграл Аугсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Майнц» на выезде обыграл «Аугсбург» со счетом 3:2.

У гостей голами отличились Арминдо Зиб и Йонатан Буркардт (дубль). У хозяев голы на счету Кевина Шлоттербека и Сэмюэль Эссенде.

Рефери показал две красных карточки. На 35-й минуте полузащитник «Майнца» Надим Амири получил второй горчичник. На 70-й минуте был удален Эссенде из «Аугсбурга».

«Майнц» с 5 очками замыкает топ-10, а «Аугсбург» с 4 баллами находится на 12-й позиции.

Бундеслига. 4-й тур, 20 сентября

Аугсбург – Майнц – 2:3

Голы: Шлоттербек, 25, Эссенде, 57 – Зиб, 13, Буркардт, 15, 49

Удаления: Эссенде, 70 – Амири, 35

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

70’
Самуэль Эссенд (Аугсбург) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Эссенд (Аугсбург).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
35’
Надием Амири (Майнц) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Шлоттербек (Аугсбург).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Арминдо Зиб (Майнц).
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чемпионат Германии по футболу Майнц Аугсбург Бундеслига видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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