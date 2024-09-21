Две красные карточки. Майнц на выезде переиграл Аугсбург

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Майнц» на выезде обыграл «Аугсбург» со счетом 3:2.

У гостей голами отличились Арминдо Зиб и Йонатан Буркардт (дубль). У хозяев голы на счету Кевина Шлоттербека и Сэмюэль Эссенде.

Рефери показал две красных карточки. На 35-й минуте полузащитник «Майнца» Надим Амири получил второй горчичник. На 70-й минуте был удален Эссенде из «Аугсбурга».

«Майнц» с 5 очками замыкает топ-10, а «Аугсбург» с 4 баллами находится на 12-й позиции.

Бундеслига. 4-й тур, 20 сентября

Аугсбург – Майнц – 2:3

Голы: Шлоттербек, 25, Эссенде, 57 – Зиб, 13, Буркардт, 15, 49

Удаления: Эссенде, 70 – Амири, 35

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