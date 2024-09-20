ГРИГОРЧУК: «Лучше помолчать. Будет некорректно, если отвечу за руководство»

20 августа состоялся матч 7-го тура чемпионата Азербайджана между командами Карабах и Нефтчи. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи главный тренер Нефтчи Роман Григорчук прокомментировал поражение команды:

– Когда болельщики «Нефтчи» будут радоваться?



– Самое сложное и неловкое, что не можем их порадовать. Тяжело это переживаю. Но я уверен, что это произойдет. Они этого заслуживают.

– В чем состоял план на игру и что не смогли реализовать?



– План был таков, чтобы мы понимали, лучшее, что можем сделать – игра в атаке. Надеялись и хотели больше контролировать мяч. Не получилось в той мере, которую хотели. Не только наша вина в этом, но также большая сила соперника. Хотели больше прессинговать впереди, чем действовать в позиционной обороне. Особенно в игре с таким соперником.

– Если все так продолжится, то какие у вас цели?



– Построить команду, которая будет играть в футбол. Сейчас лучше помолчать, потом будет легче говорить, когда мы начнем показывать нужный нам футбол. А он будет.

– Что скажете о смене капитана?



– Со вчерашнего дня Рамиль Шейдаев наш капитан. Это мое решение.

– Чего не хватает для хорошей игры?



– Не хватает времени. Мне лучше промолчать. Люди по-разному смотрят на эту ситуацию. Я принимаю всю критику в свой адрес. Я спокоен, верю в каждого игрока. Вы увидите очень хороший «Нефтчи».

– Руководство даст это время?



– Будет очень некорректно, если буду отвечать за руководство. От себя хочу сказать, что мы общаемся с руководством. Оно с высокими амбициями и, исходя из общения с ними, я прихожу к тому, что они понимают нас и требуемое для этого, – заявил Григорчук.

Ранее Sport.ua сообщал, что Григорчук может быть уволен из азербайджанского клуба. Украинский специалист возглавил Нефтчи летом 2024 года и пока что ни разу не побеждал: 4 ничьи и 3 поражения.