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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:20
110
0

Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется

Эдуард Сарапий восстанавливается после травмы колена

20 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:20
110
0
Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется
ФК Полесье Житомир. Эдуард Сарапий

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник «Полесья» Эдуард Сарапий после проведенной в середине августа операции на колене восстанавливается по индивидуальной программе.

Сарапий перешел в житомирский клуб летом из «Днепра-1», который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

Появление Сарапия в общей группе на тренировках ожидается, скорее всего, в октябре во время международной паузы, вызванной матчами сборных. Хотя предварительно была информация, что футболист вернется в сентябре.

«Полесье» занимает второе место в УПЛ, набрав 13 очков.

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Полесье Житомир Эдуард Сарапий инсайд травма колена травма восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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