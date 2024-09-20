Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник «Полесья» Эдуард Сарапий после проведенной в середине августа операции на колене восстанавливается по индивидуальной программе.

Сарапий перешел в житомирский клуб летом из «Днепра-1», который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

Появление Сарапия в общей группе на тренировках ожидается, скорее всего, в октябре во время международной паузы, вызванной матчами сборных. Хотя предварительно была информация, что футболист вернется в сентябре.

«Полесье» занимает второе место в УПЛ, набрав 13 очков.