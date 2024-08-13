Операция на колене. Стало известно, когда Сарапий может вернуться в игру
Защитник Полесья сможет играть в футбол уже в конце сентября
12 августа в Киеве защитнику Полесья Эдуарду Сарапию была сделана операция на колене, которой руководил начальник медицинского штаба Шахтера, ортопед-травматолог Дмитрий Скибинский.
Повреждение у центрбека Полесья оказалось не столь серьезным, как предполагалось изначально, сообщает ТаТоТаке.
Была проведена косметическая операция по усечению лишней части мениска, давление на которую вызывало хроническое воспаление и привело к отеку колена.
По прогнозам врачей – Сарапий приступит к полноценным тренировкам уже через 5–6 недель.
В минувшем сезоне Эдуард Сарапий играл за команду «Днепр-1» – 27 матчей УПЛ и 1 забитый гол.
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