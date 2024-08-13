Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Операция на колене. Стало известно, когда Сарапий может вернуться в игру
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 11:40 | Обновлено 13 августа 2024, 12:14
79
0

Операция на колене. Стало известно, когда Сарапий может вернуться в игру

Защитник Полесья сможет играть в футбол уже в конце сентября

13 августа 2024, 11:40 | Обновлено 13 августа 2024, 12:14
79
0
Операция на колене. Стало известно, когда Сарапий может вернуться в игру
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

12 августа в Киеве защитнику Полесья Эдуарду Сарапию была сделана операция на колене, которой руководил начальник медицинского штаба Шахтера, ортопед-травматолог Дмитрий Скибинский.

Повреждение у центрбека Полесья оказалось не столь серьезным, как предполагалось изначально, сообщает ТаТоТаке.

Была проведена косметическая операция по усечению лишней части мениска, давление на которую вызывало хроническое воспаление и привело к отеку колена.

По прогнозам врачей – Сарапий приступит к полноценным тренировкам уже через 5–6 недель.

В минувшем сезоне Эдуард Сарапий играл за команду «Днепр-1» – 27 матчей УПЛ и 1 забитый гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
Эдуард Сарапий травма чемпионат Украины по футболу травма колена Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Дмитрий Скибинский операция операция на колене
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Футбол | 13 августа 2024, 09:38 2
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро

Весли может покинуть «Коринтианс»

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13 августа 2024, 06:05 1
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 13.08.2024, 06:23
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Футбол | 13.08.2024, 10:56
Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
Футбол | 12.08.2024, 11:06
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 282
Футбол
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
12.08.2024, 05:15
Олимпийские игры
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 06:30 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем