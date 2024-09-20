Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
21.09.2024 19:00 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 сентября 2024, 21:36 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:37
41
0

Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 сентября в 19:00 по Киеву

20 сентября 2024, 21:36 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:37
41
0
Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором, «Ювентус» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда вроде бы и смогла заметно прибавить в прошлом сезоне. Она поднялась на третье место в Серии А, еще и кубок страны взяла. Но при этом в 2024-м году было немало откровенно провальных матчей и полноценных черных отрезков. В итоге Аллегри со скандалом ушел, толком не подняв над головой завоеванный трофей. А состав летом без жалости чистили, отпуская или продавая с громадными скидками даже звезд уровня Щесны и Кьезы. Но при этом и новичков было немало, причем за Копмейнерса выложили Аталанте более 50 миллионов. И Тиаго Мотта, которого переманили из Болоньи, начал с разгромных, 3:0, побед над Комо и Вероной. Но Рома смогла устоять на 0:0 в Турине, а уже в сентябре этот результат повторил и Эмполи. Возвращение в Лигу чемпионов принесло встречу с ПСВ - и уж там выиграли уверенно, 3:1.

Наполи

Клуб в 2023-м году выиграл чемпионство, и это первое скудетто со времен Марадоны. Впрочем, оформление титула не назвать триумфальным - да, в первом круге тогда Хвича и компания были великолепны, но весной уже доползали до успешной развязки по инерции. Все понявший первым Спаллетти ушел победителем. Ну, а его преемники в итоге с партенопеи провалились, финишировав аж на 10-м месте. Ситуацию взялся исправлять Антонио Конте. Эксцентричный, но талантливый и успешный специалист начинал тяжело: Модену в кубке прошли дома только по пенальти после 0:0, а в Серии А сначала разгромно уступили в Вероне одноименной команде. Потом справились с Болоньей и Пармой, параллельно простившись с Осимхеном. Нигериец так и не смог уйти в топ-клубы Западной Европы, и в итоге уже после дэдлайна перебрался в Стамбул. Уже без него с Кальяри получилась уверенная победа - соперника разгромили 4:0.

Статистика личных встреч

В последних шести поединках Старая Синьора выиграла только однажды при четырех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при не самой зрелищной игре. Согласимся со второй половиной и поставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
21 сентября 2024 -
19:00
Наполи
Тотал голов меньше 2.5 1.70 Сделать ставку
По теме:
Черноморец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Владельцы Ромы могут не приехать на матч Серии A. Опасаются фанов
Ювентус Наполи Ювентус - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 сентября 2024, 21:01 0
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву

Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Футбол | 20 сентября 2024, 07:25 0
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ

Немецкий специалист – о первом поражении с подопечными

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20.09.2024, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Теннис | 20.09.2024, 12:23
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
Футбол | 20.09.2024, 18:46
ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
19.09.2024, 08:21
Теннис
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
20.09.2024, 07:13
Футбол
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
19.09.2024, 03:55
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 10
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем