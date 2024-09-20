21 сентября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором, «Ювентус» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда вроде бы и смогла заметно прибавить в прошлом сезоне. Она поднялась на третье место в Серии А, еще и кубок страны взяла. Но при этом в 2024-м году было немало откровенно провальных матчей и полноценных черных отрезков. В итоге Аллегри со скандалом ушел, толком не подняв над головой завоеванный трофей. А состав летом без жалости чистили, отпуская или продавая с громадными скидками даже звезд уровня Щесны и Кьезы. Но при этом и новичков было немало, причем за Копмейнерса выложили Аталанте более 50 миллионов. И Тиаго Мотта, которого переманили из Болоньи, начал с разгромных, 3:0, побед над Комо и Вероной. Но Рома смогла устоять на 0:0 в Турине, а уже в сентябре этот результат повторил и Эмполи. Возвращение в Лигу чемпионов принесло встречу с ПСВ - и уж там выиграли уверенно, 3:1.

Наполи

Клуб в 2023-м году выиграл чемпионство, и это первое скудетто со времен Марадоны. Впрочем, оформление титула не назвать триумфальным - да, в первом круге тогда Хвича и компания были великолепны, но весной уже доползали до успешной развязки по инерции. Все понявший первым Спаллетти ушел победителем. Ну, а его преемники в итоге с партенопеи провалились, финишировав аж на 10-м месте. Ситуацию взялся исправлять Антонио Конте. Эксцентричный, но талантливый и успешный специалист начинал тяжело: Модену в кубке прошли дома только по пенальти после 0:0, а в Серии А сначала разгромно уступили в Вероне одноименной команде. Потом справились с Болоньей и Пармой, параллельно простившись с Осимхеном. Нигериец так и не смог уйти в топ-клубы Западной Европы, и в итоге уже после дэдлайна перебрался в Стамбул. Уже без него с Кальяри получилась уверенная победа - соперника разгромили 4:0.

Статистика личных встреч

В последних шести поединках Старая Синьора выиграла только однажды при четырех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при не самой зрелищной игре. Согласимся со второй половиной и поставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).