ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотосеcсии Челси
В социальных сетях пофантазировали, как бы выглядело реальное общее фото синих...
Лондонский Челси провел командную фотоссесию и поделился снимками в социальных сетях.
В фотосессии принял участие и 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик. Пресс-служба пенсионеров даже отдельно опубликовала кадр украинца и Педру Нету.
Но фанаты синих немного удивились. Главный повод насмешек над Челси – это большое количество игроков. Но на общем фото их было всего 29. Болельщики немного пофантазировали и показали, как бы выглядело реальная командная фотография.
В нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча и результативными действиями не отметился.
Ранее наставник Челси Энцо Мареска высказался об игре Михаила.
ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотоссесии Челси
September 20, 2024
🇵🇹 x 🇺🇦 pic.twitter.com/V5J5krKjcG— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2024
BTS. 📸 pic.twitter.com/fwaY881lJx— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2024
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