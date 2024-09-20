Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотосеcсии Челси
Англия
20 сентября 2024, 21:29 |
278
1

ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотосеcсии Челси

В социальных сетях пофантазировали, как бы выглядело реальное общее фото синих...

20 сентября 2024, 21:29 |
278
1
ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотосеcсии Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик и Педру Нету

Лондонский Челси провел командную фотоссесию и поделился снимками в социальных сетях.

В фотосессии принял участие и 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик. Пресс-служба пенсионеров даже отдельно опубликовала кадр украинца и Педру Нету.

Но фанаты синих немного удивились. Главный повод насмешек над Челси – это большое количество игроков. Но на общем фото их было всего 29. Болельщики немного пофантазировали и показали, как бы выглядело реальная командная фотография.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча и результативными действиями не отметился.

Ранее наставник Челси Энцо Мареска высказался об игре Михаила.

ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотоссесии Челси

По теме:
ФОТО. Уже бывшая Ямала сфотографировалась в футболке другого игрока Барсы
ФОТО. Ольга Харлан появилась на обложке Playboy
Тренер Челси дал рецепт Мудрику, как прогрессировать и играть больше
фото Челси Михаил Мудрик фотосессия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20 сентября 2024, 06:23 20
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Теннис | 20 сентября 2024, 12:23 3
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина

Все поединки игрового дня перенесены из-за дождя

Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 20.09.2024, 20:33
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Футбол | 20.09.2024, 14:42
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Футбол | 20.09.2024, 07:25
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
У мене три пункти глузування з Челсі:
1. Мудрик.
2. Кількість футболістів,  тобто дохреніще!
3. Осімхен не захотів у Челсі 😂🤣
А можливо буде і четвертий пункт, коли Челсі купить Судакова лямів за 100 🤣🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
«Это все изменит». Известный хевивейтер пояснил, почему Фьюри победит Усика
«Это все изменит». Известный хевивейтер пояснил, почему Фьюри победит Усика
19.09.2024, 08:27 1
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
19.09.2024, 03:55
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 313
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем