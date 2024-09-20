ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотосеcсии Челси

Лондонский Челси провел командную фотоссесию и поделился снимками в социальных сетях.

В фотосессии принял участие и 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик. Пресс-служба пенсионеров даже отдельно опубликовала кадр украинца и Педру Нету.

Но фанаты синих немного удивились. Главный повод насмешек над Челси – это большое количество игроков. Но на общем фото их было всего 29. Болельщики немного пофантазировали и показали, как бы выглядело реальная командная фотография.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча и результативными действиями не отметился.

Ранее наставник Челси Энцо Мареска высказался об игре Михаила.

ФОТО. Всего 29 игроков? Мудрик принял участие в командной фотоссесии Челси