Тренер Челси дал рецепт Мудрику, как прогрессировать и играть больше

На пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Вест Хэма» наставника «Челси» Энцо Мареску спросили, как Михаил Мудрик должен прогрессировать, если получает так мало игровых минут.

Специалист считает, что украинцу нужно больше тренироваться.

«Активная работа на тренировках – единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали».

«В том числе некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Миша входит в число таких футболистов».

«Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча и результативными действиями не отметился.