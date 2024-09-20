Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Челси дал рецепт Мудрику, как прогрессировать и играть больше
Англия
20 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 20 сентября 2024, 16:10
1047
2

Тренер Челси дал рецепт Мудрику, как прогрессировать и играть больше

Нужно больше тренироваться

20 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 20 сентября 2024, 16:10
1047
2
Тренер Челси дал рецепт Мудрику, как прогрессировать и играть больше
Getty Images/Global Images Ukraine

На пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Вест Хэма» наставника «Челси» Энцо Мареску спросили, как Михаил Мудрик должен прогрессировать, если получает так мало игровых минут.

Специалист считает, что украинцу нужно больше тренироваться.

«Активная работа на тренировках – единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали».

«В том числе некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Миша входит в число таких футболистов».

«Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча и результативными действиями не отметился.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «С каждым сезоном Арсенал становится сильнее»
Уйдет или останется? Мудрик принял решение относительно будущего в Челси
Челси Энцо Мареска Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Футбол | 19 сентября 2024, 17:40 0
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»

Защитник «Динамо» подколол вратаря команды

Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Футбол | 20 сентября 2024, 16:38 0
Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ

Джанни Инфантино проведет встречу с ведущими мировыми телекомпаниями

Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Футбол | 19.09.2024, 21:42
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Футбол | 20.09.2024, 07:13
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Олимпийские игры | 20.09.2024, 12:18
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trollface
Вище штангу в залі треба піднімати. 
Ответить
+1
Fitness.sports
Все правильно сказал, плюс в команде должна быть конкуренция. Михаил на данный момент её проигрывает.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
20.09.2024, 07:43 4
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
20.09.2024, 06:23 20
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
18.09.2024, 20:39 4
Футзал
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 313
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем