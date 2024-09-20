ПОСТЕКОГЛУ: «Соланке станет настоящим сокровищем для Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал об адаптации новичка команды Доминика Соланке:

«Он очень хорошо освоился. От него еще многое можно ожидать, потому что он получил травму. Он будет прекрасным игроком, я не сомневаюсь.

Доминик сыграл за нас всего две с небольшим игры. Но то, что я видел... он станет для нас настоящим сокровищем».

Напомним, «Тоттенхэм» заплатил «Борнмуту» за Соланке 65 миллионов фунтов, что сделало 26-летнего английского форварда самым дорогим подписанием в истории «Шпор».