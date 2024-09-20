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  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Соланке станет настоящим сокровищем для Тоттенхэма»
Англия
20 сентября 2024, 19:09 |
287
2

ПОСТЕКОГЛУ: «Соланке станет настоящим сокровищем для Тоттенхэма»

Тренер «Тоттенхэма» – о новичке команды

20 сентября 2024, 19:09 |
287
2
ПОСТЕКОГЛУ: «Соланке станет настоящим сокровищем для Тоттенхэма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал об адаптации новичка команды Доминика Соланке:

«Он очень хорошо освоился. От него еще многое можно ожидать, потому что он получил травму. Он будет прекрасным игроком, я не сомневаюсь.

Доминик сыграл за нас всего две с небольшим игры. Но то, что я видел... он станет для нас настоящим сокровищем».

Напомним, «Тоттенхэм» заплатил «Борнмуту» за Соланке 65 миллионов фунтов, что сделало 26-летнего английского форварда самым дорогим подписанием в истории «Шпор».

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Доминик Соланке
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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pol-55
Хм Д.Леві розкошелився,зазвичай 50 для нього межа,в крайньому разі так було коли будував стадіон.
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