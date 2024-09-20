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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 18:31 |
328
0

Феноменальный дебют. Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов

Награду завоевал Флориан Вирц

20 сентября 2024, 18:31 |
328
0
Феноменальный дебют. Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

УЕФА официально сообщил о том, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц.

В борьбе за награду 21-летний немец опередил Гарри Кейна из «Баварии», Антуана Гризманна из «Атлетико» Мадрид и Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд.

Напомним, Вирц оформил дубль в ворота «Фейенорда» и помог «Байеру» победить 4:0. Для немца это был дебютный матч в Лиге чемпионов.

Суммарно на счету Вирца уже 5 голов и 1 ассист в 6 матчах за «Байер» во всех турнирах.

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УЕФА Боруссия Дортмунд Байер Атлетико Мадрид Бавария Антуан Гризманн Гарри Кейн Лига чемпионов Флориан Вирц Джейми Байно-Гиттенс
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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