Феноменальный дебют. Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов
Награду завоевал Флориан Вирц
УЕФА официально сообщил о том, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц.
В борьбе за награду 21-летний немец опередил Гарри Кейна из «Баварии», Антуана Гризманна из «Атлетико» Мадрид и Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд.
Напомним, Вирц оформил дубль в ворота «Фейенорда» и помог «Байеру» победить 4:0. Для немца это был дебютный матч в Лиге чемпионов.
Суммарно на счету Вирца уже 5 голов и 1 ассист в 6 матчах за «Байер» во всех турнирах.
🪄 Wir präsentieren: Der @ChampionsLeague-Spieler der Woche! ⭐️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 20, 2024
Glückwunsch, Flo #Wirtz! 🙌
🔙 #FEYB04 | #UCL | #Bayer04 pic.twitter.com/ATFzzj2v9z
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