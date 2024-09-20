Феноменальный дебют. Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА официально сообщил о том, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц.

В борьбе за награду 21-летний немец опередил Гарри Кейна из «Баварии», Антуана Гризманна из «Атлетико» Мадрид и Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд.

Напомним, Вирц оформил дубль в ворота «Фейенорда» и помог «Байеру» победить 4:0. Для немца это был дебютный матч в Лиге чемпионов.

Суммарно на счету Вирца уже 5 голов и 1 ассист в 6 матчах за «Байер» во всех турнирах.