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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 14:24 |
324
0

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Среди четверки кандидатов есть Гарри Кейн и Флориан Вирц

20 сентября 2024, 14:24 |
324
0
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

УЕФА назвал четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В ней оказалось три представителя немецкой Бундеслиги.

Речь идет о форварде «Баварии» Гарри Кейне, который отметился покером в ворота «Динамо» Загреб, хавбеке «Байера» Флориане Вирце, на счету которого дубль в ворота «Фейенорда» и вингере «Боруссии» Дортмунд Джейми Байно-Гиттенса, который забил два гола в ворота «Брюгге».

Четвертым претендентов является форвард «Атлетико» Мадрид» Антуан Гризманн, на счету которого гол плюс пас в матче против «РБ Лейпциг» (победа 2:1).

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УЕФА Лига чемпионов Гарри Кейн Флориан Вирц Джейми Байно-Гиттенс Антуан Гризманн Бавария Боруссия Дортмунд Байер Атлетико Мадрид
Олег Дидух Источник: УЕФА
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