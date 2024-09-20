УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В ней оказалось три представителя немецкой Бундеслиги.

Речь идет о форварде «Баварии» Гарри Кейне, который отметился покером в ворота «Динамо» Загреб, хавбеке «Байера» Флориане Вирце, на счету которого дубль в ворота «Фейенорда» и вингере «Боруссии» Дортмунд Джейми Байно-Гиттенса, который забил два гола в ворота «Брюгге».

Четвертым претендентов является форвард «Атлетико» Мадрид» Антуан Гризманн, на счету которого гол плюс пас в матче против «РБ Лейпциг» (победа 2:1).